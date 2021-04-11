Нынешняя вступительная кампания в Беларуси пройдет без изменений

Источник материала: Tut.by

Вступительная кампания в высшие учебные заведения Беларуси в этом году не претерпит изменений, заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканале СТВ .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Никаких изменений в этой вступительной кампании не будет. Действительно, мы готовим новые правила приема, они готовы, мы сейчас их обсуждаем, они были разосланы во все заинтересованные структуры, мы выкладывали это на своем сайте, эти предложения. Это возможность совмещения некоторых выпускных экзаменов в школе с централизованным тестированием и использование их результатов при поступлении в высшее учебное заведение, — сказал Карпенко.

Данные вопросы планируется «обсудить детально на Республиканском педагогическом совете, который должен пройти по в августе».

— После этого мы объявим старт тем изменениям, которые могут быть введены. Для того чтобы их ввести, нам понадобится определенное время, чтобы грамотно выстроить работу и с методической, и с организационной точки зрения. Согласитесь, нельзя выпускнику этого года (11-го класса) говорить о том, что он пойдет и будет совершенно в другой форме сдавать вступительные испытания для поступления в вуз. Поэтому пугаться того, что будут какие-то новшества во вступительной кампании, не приходится, — сообщил министр образования.

Если концептуально предлагаемые изменения будут приняты, нововведения могут быть введены через год-два, сказал Карпенко.