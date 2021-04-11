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Наши белорусские поляки

11.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сейчас живет порядка 300 тысяч поляков. В Гродно, например, каждый четвертый местный житель имеет польские корни. Среди них и мэр города. А еще руководители школ, реставраторы, индивидуальные предприниматели... 

Словом, было бы желание, а возможности для реализации идей найдутся! И никакого деления на свой или чужой. 

Как бы того не хотелось Варшаве, которая активно и меркантильно работает над внедрением в белорусское общество только ей самой понятных западных ценностей. Не говоря уже про открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси, перевозку людей в багажниках и поддержку экстремистских ресурсов, которые участвовали в попытке мятежа в предвыборную и послевыборную кампанию. 

Говорить о геополитических играх и циничных поступках соседей можно долго. Но мы решили отправиться в приграничье к простым людям и услышать их мнение. "Наши белорусские поляки" назовет их на неделе Александр Лукашенко. Съемочная группа "Главного эфира" только что вернулась из города над Неманом, где пообщалась с поляками. И, кстати, тему "польской школы" тоже затронули. Анастасия Бенедисюк: белорус поляку кто?

Наши поляки


О разнице, о цветах и полутонах, о том, как важно не только смотреть, но и видеть. Суть - она не всегда заглавными буквами. Иногда нужно уметь читать между строк. И об этом… поляки в Гродно говорят открыто. Даже слишком! 

Наши белорусские поляки


Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси": "Здесь мы хотели организовать курсы польского языка, но педагоги, к которым я обратился за помощью,  получили от консульства негласное  указание, что не нужно идти в легитимный союз, не надо проводить. И это было, я считаю,  некорректно". 

Запрещать изучать польский язык своим же, полякам. Неугодным, потому что легитимным. И при этом прославлять поляков, которые сжигали белорусские дома и убивали белорусов на окраине Польши. И это все в наши дни, в брестской польской школе. Не резонирует? 

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси": "Это частная польская школа, которая получает финансирование из Польши. И, естественно, им нужно показывать, чем они занимаются, отрабатывать деньги. И получилось вот как получилось". 

Получилось, что тень пала не только на конкретную, частную школу, а на все!

В Гродненской области есть две средние школы, где изучают польский язык. И, кстати, процент ребят, которые окончили такое учреждение образования и уехали на этническую родину, не велик. Это скорее дань память корням, традиции… То, что так близко нам, белорусам. 

До польского Белостока отсюда каких-то 80 километров. Мы в уникальном месте, это центр Гродно. Здесь белорусы, русские, украинцы, литовцы и поляки жмут друг другу руки, без камня за пазухой зовут в гости. Раз в два года абсолютно все диаспоры выставляют на этой улице свои подворья. Фестиваль национальных культур собирает не просто друзей. Семью! Вот она белорусская хлебосольная земля! И никаких там ущемлений! 

Наши белорусские поляки


Другой фестиваль. "Казюки-2021". Праздник ремесленников. Прошел в марте. 187 мастеров, были и зарубежные гости. Среди организаторов – Союз поляков. Но и здесь не без полутонов. Причем краски смешивают свои же. 

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси": "Мы несколько раз приглашали за стол переговоров представителей деструктивной группы. Нам нечего делить. Полякам! Но получается, что им это не выгодно. Они получают финансирование из Польши, дотацию. И как бы альтернативно решили показать, что они тоже проводят фестиваль «Казюки-2021». Но не получили согласование в мэрии. Они наступают на те же грабли. Это большая проблема. Будут какие-то штрафы.  Штрафы из кармана простых польских людей, потому что Польша все эти штрафы оплачивает".

На руководителя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелику Борис завели уголовное дело. Официальная Варшава усмотрела в этом ущемление прав национальных меньшинств. 

Наши белорусские поляки


И вот, что о происходящем думают поляки. Наши поляки! Это их правда. Мы в музее быта в Гродно. Януш Парулис знакомит с экспозицией. О каждом экспонате он может рассказывать часами.  Здесь история не одного поколения. Все своими силами. Одну часть дома арендует на пенсию, а во второй живет с супругой. Она тоже этническая полька. Сейчас, в COVID, туристы не балуют визитами.

Такая эмоциональность  Януша понятна. Краевед, художник, реставратор… Натура, тонко чувствующая изменения настроений вокруг. И тут даже он без высокопарных слов. 

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси": "Есть же у вас и родственники, друзья в Польше. Как они относятся к происходящему. Так ли негативно настроены по отношению к белорусам и ситуации? - Речь идет о том, что грамотные поляки все понимают и переживают. Переживают за нас, за легитимный союз поляков. Мы сотрудничаем и с Варшавой, и с Белостоком, и с Августовом, и с Элком. И это сотрудничество не просто на словах. Это по-настоящему нормальное сотрудничество. Но сегодня под общую такую трактовку попали поляки. И меня даже спрашивают - вас не арестовали?"

Но что далеко ходить… Вот самое приграничье. Сопоцкин. Городской поселок живет абсолютно привычной жизнью. На улицах спокойно, во дворах чисто, люди при деле. И каждый, кто встречался нам на пути, на вопрос: "Поляк?", - отвечал: "Белорусский поляк".

Только Союз поляков (тот самый легитимный, кому-то неугодный) объединяет 4,5 тысячи поляков. Это по стране. В Гродно каждый четвертый имеет польские корни. Да что там,  мэр города  этнический поляк. 

Марина Гайдиль, заведующая специальной библиотекой польской литературы Гродно: "У нас люди все прекрасно понимают. Поляки, проживающие на Гродненщине, могут сказать, что  здесь им никто ничего не запрещает. Польская библиотека работает 30 лет". 

Поддержка культурных традиций, образование и спорт. Казимир Знайдинский - председатель гродненского Союза поляков на Беларуси, он же директор местной школы олимпийского резерва. 

Этнический поляк, который родился в Литве. И всю жизнь в Беларуси. 

Наши белорусские поляки


В прошлом один из лучших белорусских футбольных арбитров. Он и сегодня бегает, плавает, катается на велосипеде… Дает мастер-классы по настольному теннису. «Спорт – вне политики»? - тут у всех свои за и против. А вот, цена победы… 

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского отделения ОО "Союз поляков на Беларуси": "Есть такое понятие "сотрудничать вместе или против". В частности, вот спорт велосипедный. Когда кто-то очень хочет выиграть, идут на всякие подковырки - могут даже на старте проколоть колесо, чтобы только выиграть". 

Впрочем, есть и другое – и там как в жизнь – "о спорт – ты мир!" и "пусть победит дружба"… Об этом хорошо понимаешь у памятника Адаму Мицкевичу… Он призывал пожимать руки уже когда. И тут не нужен перевод! 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси сейчас живет порядка 300 тысяч поляков. В Гродно, например, каждый четвертый местный житель имеет польские корни. Среди них и мэр города. А еще...
 
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