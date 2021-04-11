Источник материала: БT

Как живут сегодня свидетели той ужасной трагедии. 11 апреля глазами очевидцев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теракт в минском метро спустя 10 лет устами тех, кто оказался на роковой станции Вернемся к теме тяжелой даты, которая сегодня рефреном идет через нашу программу. Да и через весь сегодняшний день. 11 апреля 2011 года навсегда останется в памяти...

Вернемся к теме тяжелой даты, которая сегодня рефреном идет через нашу программу. Да и через весь сегодняшний день.. Ровно 10 лет прошло с момента страшной трагедии: в минском метро в час пик прогремел взрыв.На станции "Октябрьская" погибли 15 человек. У входа в метро установлен памятный знак "Река памяти". На нем имена погибших. Сюда каждый год 11 апреля несут цветы их родные, близкие и простые белорусы.Здесь не будет реконструкций событий. Здесь не будет домыслов, попыток, как сегодня модно говорить, "хайпануть" на очередных версиях и «расследованиях». Здесь будут лишь воспоминания. Из первых уст.