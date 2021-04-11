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Теракт в минском метро спустя 10 лет устами тех, кто оказался на роковой станции

11.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вернемся к теме тяжелой даты, которая сегодня рефреном идет через нашу программу. Да и через весь сегодняшний день. 11 апреля 2011 года навсегда останется в памяти белорусов как день всеобщей скорби. Ровно 10 лет прошло с момента страшной трагедии: в минском метро в час пик прогремел взрыв.

На станции "Октябрьская" погибли 15 человек. У входа в метро установлен памятный знак "Река памяти". На нем имена погибших. Сюда каждый год 11 апреля несут цветы их родные, близкие и простые белорусы. 

Как живут сегодня свидетели той ужасной трагедии. 11 апреля глазами очевидцев

Здесь не будет реконструкций событий. Здесь не будет домыслов, попыток, как сегодня модно говорить, "хайпануть" на очередных версиях и «расследованиях». Здесь будут лишь воспоминания. Из первых уст. 





 
 
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Вернемся к теме тяжелой даты, которая сегодня рефреном идет через нашу программу. Да и через весь сегодняшний день. 11 апреля 2011 года навсегда останется в памяти...
 
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