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На повестке - новации в закон о политических партиях

11.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый пункт программы посвятим важной теме, которая касается нового политического ландшафта и партийного строительства. Для небольшой, но медийно-активной части общества это вопрос на злобу дня уже лет 10 как. Государство не против, стройте. Но только не сверху, и не форсируйте искусственно, без политической коррупции, не олигархические проекты и не новых иностранных агентов под брендами партий. Негативных примеров в соседних странах хватает, и на чужие грабли желательно не наступать.
 

Чтобы партии не выродились и не столкнули общество во имя отдельных персонажей, нужны четкие и прозрачные правила

Именно о них в первом приближении говорили в пятницу на высшем уровне. На повестке - новации в закон о политических партиях. 

Глава государства отметил, вопрос слишком важен, чтобы доверяться стихии. Куда более богатые страны на этом погорели. И в прямом, и в переносном смысле. Помните штурм Капитолия в Штатах, сепаратизм в Испании, "желтые жилеты" во Франции и рухнувший рейтинг "зеленого" проекта господина Зеленского. Нам такого точно не нужно. 

Что предлагается изменить в правилах игры? Во-первых, расширить региональное представительство. Партии не могут жить только Минском и тройкой областных центров, где часто одни и те же активисты выступают от разных партий. Нужно идти во все области и дальше в районы. 

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Не может группа всего из 1 000 граждан решать судьбу 10 миллионов белорусов. Дальше. Участие в выборах как единственный легальный путь к власти. Некоторые об этом забывают. Предложение такое: пропустил два электоральных цикла - на выход из политики. 

Чего хочет государство и общество от партий, обновленных и новых? Во-первых, кадрового резерва опытных управленцев. Не популистов, а именно практиков. Чтобы их здоровые амбиции работали на страну и ее развитие. 

Второе, те самые идеи и проекты снизу. Партиям все же легче, чем чиновникам поднять народную проблему до местного совета или парламента.
 
На повестке - новации в закон о политических партиях


Третье, если партии будут работать на укрепление государства, то крепкой будет и политическая система. Это страховка от крупных кризисов и внешних гибридных интервенций. Хотя, положа руку на сердце, где в мире добились такого успеха? Даже вершина партийной демократии США и то заявляет о внешнем вмешательстве в выборы. Отсюда и предостережение от Президента.
 

Резюмируя. Партийное строительство само по себе не хорошо и не плохо. Это сложный и дорогой механизм

Гораздо дороже для общества в целом, чем модель современная. Когда за каждым решением, победой или провалом есть конкретный управленец. 

Но и тормозить развитие партий государство не намерено, это тоже чревато политическими взрывами. Остается прописать четкие правила, а партиям советуем уже сегодня искать народного признания, определяться с программами и заниматься реальными делами, чтобы не пропасть на этапе перерегистрации.

 
 
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Первый пункт программы посвятим важной теме, которая касается нового политического ландшафта и партийного строительства. Для небольшой, но медийно-активной части...
 
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