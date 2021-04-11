Вице-премьер Сивак хочет увеличить в 2 раза финансирование строительства метро в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак поручил руководству Мингорисполкома рассмотреть вопрос об увеличении финансирования строительства метро на 2021 год. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Сивака, на сегодня на строительство метро сформирован бюджет в 68 миллионов рублей

— Я недавно этот вопрос рассматривал и поручил все-таки [руководству города] поработать еще, потому что я считаю, что это недостаточно для этого года. То есть [надо учитывать] темпы строительства жилья рядом со станциями и необходимоcть закончить инфраструктуру… Часть линии [метро] эксплуатируется и эффект эксплуатации этого небольшого отрезка — он ниже, безусловно, чем если заработает вся линия, — пояснил вице-премьер.

По его мнению, на строительство метро в этом году должно быть выделено, как минимум, 130−140 миллионов рублей. Причем «не только выделено и освоено».

В качестве источников финансирования Анатолий Сивак видит в основном кредитные ресурсы.

— Кредитные ресурсы есть, только вопрос цены этих ресурсов, в данном случае речь идет в первую очередь о кредитах в белорусских рублях, — отметил он.

В конце марта стало известно, что Банк развития в 2021 году в предоставит кредиты УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» на сумму 40 млн рублей.

В Минске идет строительство третьей линии метро. Четыре станции этой линии открыли в ноябре прошлого года («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь»). Ещё три станции («Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец») минские власти обещают ввести в эксплуатацию в середине 2023 года.