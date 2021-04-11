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Белорусская история адской нацисткой системы
12.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы уже говорили о том, что мировое сообщество сегодня вспоминает тех, кто на себе испытал жернова нацисткой концентрационной системы. 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На оккупированной территории Беларуси за годы Великой Отечественной нацистами было создано 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Гетто, шталаги, пересыльные лагеря действовали практически в каждом районе. В Минске находился один из крупнейших в Европе
В Беларуси действовали порядка полутора десятков детских лагерей для забора крови. Жертвами нацистских преступлений стали несколько миллионов человек. Белорусская история адской нацисткой системы в репортаже Елены Бормотовой.
Комплекс бывшего лагеря для советских военнопленных Шталаг-352
До наших дней дошли столовая, лагерный лазарет, бани и гаражи. Сохранилась оригинальная трассировка улиц. Это был крупнейший на оккупированной территории Беларуси лагерь для военнопленных. Зона была обнесена несколькими рядами колючей проволоки. По периметру находились сторожевые вышки. Внешняя охрана лагеря включала 15 постов, внутренняя - 29.
Шталаг состоял из двух частей - Городского и Лесного лагеря. Последний летом 1941-го разместили на месте бывшего военного городка возле деревни Масюковщина. Сегодня это городская черта Минска. 21 деревянная казарма была рассчитана на 9 тыс. человек. Здесь же находились больше 100 тыс. военнопленных, поэтому 80 % пленных были просто под открытым небом. У людей забирали сапоги. Взамен выдавали деревянную обувь, которая больше напоминала кандалы.
Большинство узников - те, кто попали в плен в первые недели войныНа пространстве от Белостока до Минска таких было 300 тыс. В Шталаг отправили 140 тыс. человек. После визита Гиммлера, в августе 1941-го, узникам урезают паек. Начинается эпидемия тифа. Самый тяжелый период - суровая зима 1941-1942 годов. Солдаты в летней одежде, у многих нет даже гимнастерок. Стоны 100-тысячной толпы доносятся до Минска.
Фрагменты стропильной системы одного из бараков
Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук: "Основная задача была - оставить о себе хоть какой-то след, хоть какую-то память. Понимание еще было такое неприятное, что кроме как с товарищами по несчастью и этими балками бараков, они своей болью и поделиться ни с кем не смогут".
Сколько людей прошло через Шталаг за все время существования, неизвестноЕсть только одна цифра - погибших 80 тыс. человек. Известны имена лишь 9 тыс. И это благодаря таким же военнопленным, которые работали в лазарете и записывали фамилии умерших. Их хоронили в карьере возле деревни Глинище. В 1964-м здесь появился мемориал.
Малоизвестный факт, но с геноцидом наш народ столкнулся еще в 30-х. Когда, по личному распоряжению главы Речи Посполитой, на оккупированной территории Беларуси в городе Береза-Картузская, в 1934 году был создан первый концлагерь.
Узников разместили в бывших казармах императорской армии. Заключенные находились под усиленной охраной. На четверых человек - один полицейский. По периметру лагеря - бойницы с пулеметчиком. Колючая проволока была под напряжением.
Петр Гарбуль, доцент кафедры истории Беларуси Брестского госуниверситета: "Даже передвигаться по лагерю медленно не разрешалось. Постоянно применялись самые изощренные пытки. В том числе и передвижение прыжками по территории лагеря. Передвижения так называемым утиным шагом. Это известные моменты".
Количество заключенных за годы существования варьировалось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Наибольший наплыв узников - конец 1938 -1939 год. В Березу массово начинают свозить жителей Западной Беларуси, включая женщин. Решение судьи о направлении заключенного в Березу-Картузскую обжалованию не подлежало. Узники работали 6 дней в неделю. Но самым страшным днем было воскресенье. Практически сутки люди стояли по стойке смирно. Кто не выдерживал, отправлялся в карцер.
Нацисты оттачивали свое мастерство уже в 40-х. Только в Беларуси было создано 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Самый крупный на территории Советского Союза и крупнейший в Европе - Тростенец. Здесь уничтожили 206,5 тыс. человек. Фотографии чрезвычайной государственной комиссии, которая работала на месте лагеря в июле 1944-го, и сегодня являются теми документальными свидетельствами, которые невозможно оспорить.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: "Нам, конечно, нужно принимать решения и вносить изменения и в Конституцию Республики Беларусь и в законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Потому что проходят годы и оно, возможно, стирается из памяти. Но когда оно будет закреплено в Конституции, то, соответственно, и работа, и наследие и все-все наши мероприятия будут выстроены так, чтобы этого не допустить и сохранить эту историю".
В эти дни по всей стране проходят акции "Неугасима память поколений"
В Красный Берег нацисты пришли через 2 недели после начала Великой Отечественной войны. Деревня была оккупирована 5 июля 1941 года. Бывшая магнатская усадьба стала госпиталем для солдат вермахта. Медицинскому учреждению требовалась донорская кровь. Летом 1944 года рядом с госпиталем на территории учебного хозяйства нацисты создают пересыльный пункт для детей.
В Красном Береге оккупационные власти создают 2 лагеря. Для взрослых и детей. Детский официально не имел статуса концлагеря. Согласно документам, это был пересыльно-накопительный пункт. Он существовал всего несколько недель в июне 1944-го.
Детей привозили из ближайших районов - Жлобинского, Добрушского, Рогачёвского, Чечерского. Их селили в бараках рядом с госпиталем. Отдельно девочек, отдельно мальчиков. Нацисты следили за здоровьем своих жертв. Дети проходили медосмотр. Больные нацистам были не нужны.
В госпитале была создана специальная лабораторияНебольшая комната, где проходили исследования по состоянию здоровья детей и выявлению их группы крови. Сегодня отреставрированная усадьба музеефицирована под эпоху ее строительства - 19 века. Там, где проходили заборы крови, - бильярдный зал.
На территории Беларуси нацисты создали примерно полтора десятка лагерей, где у детей брали кровь для солдат вермахта. Мемориалом стал лишь Красный Берег. Единственный на постсоветском пространстве.
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Мы уже говорили о том, что мировое сообщество сегодня вспоминает тех, кто на себе испытал жернова нацисткой концентрационной системы. 11 апреля - Международный день...
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