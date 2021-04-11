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О кибермошенничестве и безопасности в Сети
12.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДействующим лицам следующего материала понятия духовности едва ли знакомы. Продолжаем "Главный эфир" важной информацией о финансовой грамотности. Более 21 миллиона рублей вытянули за прошлый год кибермошенники из кошелька или со счетов доверчивых граждан. На протяжении нескольких последних лет банки и правоохранители наблюдают стремительный рост преступлений в сфере высоких технологий.
Тема не осталась без внимания Главы государства. Соответствующим структурам поручено выработать комплекс мер по противодействию махинациям подобного рода и защите белорусов, которых буквально атакуют злоумышленники.
Как правило, неизвестные представляются сотрудниками банков или пишут от имени покупателей на сайте объявлений, выманивая у владельцев платежных карт реквизиты. Или присылают поддельные документы о якобы необходимости переоформления депозита. Как действуют виртуальные воры и что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников, – эти вопросы Владимир Королев задавал пострадавшим, правоохранителям и представителям банка.
На протяжении многих десятилетий самой распространенной статьей, по которой возбуждались уголовные дела, была кража - тайное хищение. По всей видимости, с этого года антилидер сменился. Каждое четвертое преступление теперь - то же хищение, но уже совершенное с использованием компьютерной техники. Виртуальная революция заставляет и преступников идти в интернет.
Звонок по Viber стоил жителю Минского района 15 тысяч рублей
Неизвестные представились сотрудниками банка, рассказав, что мошенники пытаются списать с его счета деньги. Чаще всего страдают жители столицы. В марте учительница из Минска продала квартиру, $ 90 тысяч положила на карту. Мошенники убедили преподавателя установить приложение, с помощью которого они и похитили все деньги.
- В связи с регламентными работами мы устанавливаем бесплатную защиту на карты клиентам нашего банка.
- Вы в Полоцке находитесь? Данный платеж поступил из Брестской области. Мы позвонили Вам, чтобы понять, проводили вы платеж или нет.
И такие звонки поступают тысячам белорусов. Подкупает не только имитация звонка из кол-центра.
Мошенники используют программы для смены номераЗная местоположение клиента, звонят якобы из той же страны.Еще один популярный вид мошенничества – кража денег у пользователей сайта частных объявлений. Продавая ноутбук, этот парень потерял все средства, когда перешел на сайт, который идентичен торговой площадке. Не заметив подмены, он ввел реквизиты карты. И вместо того чтобы получить деньги за ноутбук, их лишился.
Обратите внимание: на поддельном сайте - точная копия объявления пользователя. Большинство это и подкупало: та же информация, фотографии, номер телефона. Хотя сам адрес сайта уже другой. Нажимая "получить средства", на поддельном ресурсе просят ввести номер карты и трехзначный код для ее проверки. Но ведь он не нужен при получении денег!
Кому-то со стороны покажется, что таким аферам сложно поверить. Но ежедневно в милицию поступают десятки заявлений от пострадавших.
Сергей Майсейшин, начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Нацбанка Беларуси: "НБРБ разрабатывает нормативно-правовой акт, который направлен на усиление противодействия кибермошенничеству с использованием банковских платежных карт. Он будет наделять определенными правами банки для принятия решений в оперативном порядке2.
МВД предлагает не только повышать цифровую грамотность населения, но и банки сделать умнее, внедряя антифроды. Это системы, анализирующие транзакции. В случае подозрительных операций автоматически блокируют их. Технологии фрод-мониторинга применяют ведущие банки мира.
Кирилл Вяткин, заместитель начальника ГУ по противодействию киберпреступности КМ МВД Беларуси: "Позволяет отследить подозрительные транзакции и операции, отслеживает внедрение в банковскую систему вредоносного кода, несанкционированный доступ со стороны злоумышленников. Предвидеть и противодействовать, чтобы обезопасить весь банковский и финансовый сектор".
Следователи обращают внимание на недостаточность законодательной базы для борьбы с киберпреступниками
Только за 2 месяца этого года было возбуждено более 4000 уголовных дел, ущерб от кибермошенников составил свыше 5 млн рублей.
Дмитрий Бродко, следователь по особо важным делам Центрального аппарата СК Беларуси: "С 14 апреля вступают изменения в УПК, в котором реализованы в том числе и инициативы СК, направленные на фиксацию электронных следов преступления. Реализованы такие инициативы, как наложение ареста на криптовалюту, фиксации следов компьютерных преступлений до возбуждения уголовного дела и изъятие электронных доказательств в ходе проведения выемки и обыска".
Помните, сотрудники банков никогда не будут звонить клиенту, чтобы выяснить сведения о карте или банкинге - эти данные финучреждение знает. Заподозрили неладное, сами позвоните или придите в банк. А еще – относитесь к карте, как к паспорту, и чаще читайте рассылку вашего банка - там рассказывают о важных вещах.
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Более 21 миллиона рублей вытянули за прошлый год кибермошенники из кошелька или со счетов доверчивых граждан. На протяжении нескольких последних лет банки и...
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