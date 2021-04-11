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Максим Осипов о лагерной психологии на "Площадке"
12.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на олимп перемен и радостно используют где ни попадя, не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю.
Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц? А те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы "Площадка".
Здравствуйте! Максим Осипов
Поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых – лишь повод для циничных действий.
Безумную акцию наших оппозиционеров 2017 года в Освенциме мы уже вспоминали.
Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн-молитву «Магутны Божа» в мемориале «Яма». Гимн, написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицаев и участвовал в разгроме Минского гетто, жена трудилась в газетах, добивавшихся «окончательного решения» еврейского вопроса.
Исполнять песнь, написанную этой антисемиткой, и с БЧБ-флагом, под которым уничтожали гетто, на ступенях «Ямы» - мемориала погибшим евреям - не дно ли это?
А явиться в те же дни в мемориальный комплекс "Тростенец", где уничтожали и наших, и западных иудеев, с тем же БЧБ-флагом - не дно ли вдвойне? И возмущаться в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг - полосатый спутник нацистской свастики?
А позировать с тем же флагом у Вечного огня и обелиска Победы?
Но знаете, что самое страшное?
Цинично поплевывая в память жертв концлагерей, "невероятные" активно тянут именно лагерную психологию в нашу жизньКак еще можно объяснить ту заочную травлю, которая обрушилась на законопослушную гражданку из Ушачского района, бдительность которой позволила задержать недавнего дезертира, самовольно покинувшего военные учения. На армейском автомобиле и с автоматом!
Я не знаю, что побудило того солдата к такому шагу, но упрекать нашу соотечественницу в помощи милиции – очередной пик демагогии и цинизма.
Попахивает лагерной психологией и заметная романтизация тюрем и их обитателей.
"Преступление и восхваление" - написал бы сегодня классик.
Анархисты и экстремисты, любители переобуться в воздухе и прокатиться в багажнике, почитатели всевозможных коктейлей (от водочных до Молотова) настойчиво преподносятся героями.
А фейкометчики – "новыми СМИ".
Чего далеко ходить, если лично мне лет 5 назад одна из «независимых" журналисток на белорусско-шведском семинаре в IBB бросила фразу, поставившую в тупик даже невозмутимых шведов: "Как вы смеете называться журналистом, если вы не сидели ни разу?!"
Кстати, она права - не сидел.
Но убежден, что журналиста кормят ноги. И голова. А не западные гранты, фонды и кукловоды. Или дни и годы отсидок.
Но вернусь к тому, с чего начал. Ко Дню узников концлагерей. Не было и нет сомнений, что и этот воскресный день для невероятных – повод для рысканья по дворам.
И фотографирования с БЧБ-флагом, под которым уничтожали невинных людей - наших соотечественников.
Для меня же это повод быть далеко от дома – на месте одного из самых бесчеловечных лагерей.
Не по работе - и за свой счет.
По долгу памяти.
Поклониться тем, кому просто не повезло со временем.
И попросить прощения у них.
За современников, пытающихся то время и ту символику снова выставить на пьедестал.
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Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно...
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