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Максим Осипов о лагерной психологии на "Площадке"

12.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно глубокая, и сейчас мы поближе рассмотрим один из аспектов. Речь о БЧБ-символике, которую многие воздвигли на олимп перемен и радостно используют где ни попадя, не понимая ни истории, ни значения, ни откровенных парадоксов и кощунства перед теми, кто жил, сражался и погибал за родную белорусскую землю. 

Почему узники концлагерей вновь становятся жертвами идейных потомков своих мучителей и убийц? А те, кто говорит о построении свободного общества, навязывают ему лагерную психологию? Об этом очередной выпуск программы "Площадка".

Здравствуйте! Максим Осипов

Поговорить хочу о грустном прошлом, активно стучащем в ворота будущего.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечает мир 11 апреля. Но страшная память войны сегодня для некоторых – лишь повод для циничных действий. 

Безумную акцию наших оппозиционеров 2017 года в Освенциме мы уже вспоминали.

Но дикие пляски на костях гремят и на нашей земле. В декабре 2020-го некий БЧБ-хор исполнил гимн-молитву «Магутны Божа» в мемориале «Яма». Гимн, написанный женой одного из руководителей коллаборантов в оккупированном Минске. Причем пока муж курировал работу полицаев и участвовал в разгроме Минского гетто, жена трудилась в газетах, добивавшихся «окончательного решения» еврейского вопроса.

Исполнять песнь, написанную этой антисемиткой, и с БЧБ-флагом, под которым уничтожали гетто, на ступенях «Ямы» - мемориала погибшим евреям - не дно ли это?

А явиться в те же дни в мемориальный комплекс "Тростенец", где уничтожали и наших, и западных иудеев, с тем же БЧБ-флагом - не дно ли вдвойне? И возмущаться в сетях тем, что патриоты растоптали этот флаг - полосатый спутник нацистской свастики?

А позировать с тем же флагом у Вечного огня и обелиска Победы?

Но знаете, что самое страшное?

Цинично поплевывая в память жертв концлагерей, "невероятные" активно тянут именно лагерную психологию в нашу жизнь

Как еще можно объяснить ту заочную травлю, которая обрушилась на законопослушную гражданку из Ушачского района, бдительность которой позволила задержать недавнего дезертира, самовольно покинувшего военные учения. На армейском автомобиле и с автоматом!

Я не знаю, что побудило того солдата к такому шагу, но упрекать нашу соотечественницу в помощи милиции – очередной пик демагогии и цинизма.

Попахивает лагерной психологией и заметная романтизация тюрем и их обитателей.

"Преступление и восхваление" - написал бы сегодня классик.

Анархисты и экстремисты, любители переобуться в воздухе и прокатиться в багажнике, почитатели всевозможных коктейлей (от водочных до Молотова) настойчиво преподносятся героями.

А фейкометчики – "новыми СМИ".

Чего далеко ходить, если лично мне лет 5 назад одна из «независимых" журналисток на белорусско-шведском семинаре в IBB бросила фразу, поставившую в тупик даже невозмутимых шведов: "Как вы смеете называться журналистом, если вы не сидели ни разу?!"

Кстати, она права - не сидел.

Но убежден, что журналиста кормят ноги. И голова. А не западные гранты, фонды и кукловоды. Или дни и годы отсидок.

Но вернусь к тому, с чего начал. Ко Дню узников концлагерей. Не было и нет сомнений, что и этот воскресный день для невероятных – повод для рысканья по дворам.

И фотографирования с БЧБ-флагом, под которым уничтожали невинных людей - наших соотечественников.

Для меня же это повод быть далеко от дома – на месте одного из самых бесчеловечных лагерей.

Не по работе - и за свой счет.

По долгу памяти.

Поклониться тем, кому просто не повезло со временем.

И попросить прощения у них.

За современников, пытающихся то время и ту символику снова выставить на пьедестал.

На "Площадке" журналист Максим Осипов о культурном коде нации

На "Площадке" - журналист Максим Осипов

 
Теги: Минск
 
 
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Не перестаем убеждаться, что те события станут, да и уже стали, полем для большой работы психологов и других экспертов, изучающих поведение. Проблема действительно...
 
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