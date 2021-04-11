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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые" лица протеста". Провоцировали и нападали под лозунгами про права и свободу Продолжаем знакомить вас с теми, кто выходил на улицы под красивыми лозунгами про права, свободу и равенство, а занимался до отвращения некрасивыми вещами –...

Продолжаем знакомить вас с теми, кто выходил на улицы под красивыми лозунгами про права, свободу и равенство, а занимался до отвращения некрасивыми вещами – провоцировал и нападал на правоохранителей, журналистов и простых белорусов, которые не поддержали намерение беломайданщиков устроить госпереворот.Осень 2020-го - в этом смысле показательный момент. Несанкционированные акции потеряли в числе участников, но зато остались как раз те, кто изначально был нацелен на экстремистские методы. Неудивительно, что подавляющее большинство из этой категории оказалось людьми с судимостями - они часто нарушали закон еще до событий августа.Сначала они выли, что госСМИ не показывают их хождения по городу. А когда журналисты телеканалов стали освещать эту активность прямо из толпы, в них полетели удары исподтишка, краска и плевки.Прославившийся как верблюд Алексей Радыно показал: животное поведение на оппозиционных митингах - то, что не просто допускается, но и приветствуется. Его поступок собрал улыбки одобрения его соратников по улице.Насилие, хулиганство, тяжкие телесные повреждения. Алексей Радыно судим неоднократно. Стоит ли удивляться, что незаконный митинг стал для него очередным способом проявить свои худшие человеческие качества?Алексей, а плевал-то зачем? Что заставило в 35 лет верблюжонком стать-то?Впрочем, говорят, горбатого могила исправит. Надеемся, это не про вас, Алексей.Вот Артем Волкович 10 раз привлекался по линии ГАИ, любит садиться за руль пьяным. Есть статьи за мелкое хулиганство и кражи.Интересно, когда такие люди выходят на свободу и оказываются на незаконном митинге с требованием свободы, это значит, что они требуют еще большей свободы? То есть - свободы совершать преступления?