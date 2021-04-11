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Причем инициатива исходит не только от представителей власти, но и от общественных объединений

Впервые молебен стал межконфессиональным: в 7:30 утра с библейским сюжетом выступили представители православной церкви

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ранним утром белорусы разных конфессий молились фактически на одной волне Факты уничтожения белорусского народа и попытки лишения его всякого права на независимую жизнь - как бы кто ни пытался - не удалить. Каждый вспоминает со страхом и...

Факты уничтожения белорусского народа и попытки лишения его всякого права на независимую жизнь - как бы кто ни пытался - не удалить. Каждый вспоминает со страхом и старается не допустить подобного. Потому акций, где все чаще говорят о мире и единстве, становится все больше.От простых и неравнодушных людей. Несколько недель назад всю страну объединила Всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни. Ее прямая трансляция по Белорусскому радио впечатлила тысячи слушателей. И просьбы не прекращать молитву за считанные дни пришли в сотнях писем на Красную, 4.Причин много. Люди старшего возраста, опасающиеся пандемии, не могут посещать храмы и присутствовать на службах. А слышать проповеди от священников и ксендзов очень важно. Да и молитва за мир действительно сильнее, когда ее одновременно произносят тысячи искренне верующих людей.Идеи слушателей реализовал Первый национальный канал Белорусского радио. Его утренний эфир стал на полтора часа своеобразной христианской площадкой для проповедей.Обращение к народу Беларуси о мире и единстве прозвучало от митрополита Вениамина. Эстафету принял прямой эфир от католиков. Воскресная проповедь - от Минско-Могилевской архидиоцезии.Такая общеконфессиональная молитва дистанционно и на слух - акция не одноразовая. В будущем, кроме католиков и православных, в молебне объединят заветы иудеев и мусульман.