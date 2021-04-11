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Ранним утром белорусы разных конфессий молились фактически на одной волне
12.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФакты уничтожения белорусского народа и попытки лишения его всякого права на независимую жизнь - как бы кто ни пытался - не удалить. Каждый вспоминает со страхом и старается не допустить подобного. Потому акций, где все чаще говорят о мире и единстве, становится все больше.
Причем инициатива исходит не только от представителей власти, но и от общественных объединенийОт простых и неравнодушных людей. Несколько недель назад всю страну объединила Всебелорусская молитва в память о жертвах Хатыни. Ее прямая трансляция по Белорусскому радио впечатлила тысячи слушателей. И просьбы не прекращать молитву за считанные дни пришли в сотнях писем на Красную, 4.
Причин много. Люди старшего возраста, опасающиеся пандемии, не могут посещать храмы и присутствовать на службах. А слышать проповеди от священников и ксендзов очень важно. Да и молитва за мир действительно сильнее, когда ее одновременно произносят тысячи искренне верующих людей.
Впервые молебен стал межконфессиональным: в 7:30 утра с библейским сюжетом выступили представители православной церквиОбращение к народу Беларуси о мире и единстве прозвучало от митрополита Вениамина. Эстафету принял прямой эфир от католиков. Воскресная проповедь - от Минско-Могилевской архидиоцезии.
Такая общеконфессиональная молитва дистанционно и на слух - акция не одноразовая. В будущем, кроме католиков и православных, в молебне объединят заветы иудеев и мусульман.
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Факты уничтожения белорусского народа и попытки лишения его всякого права на независимую жизнь - как бы кто ни пытался - не удалить. Каждый вспоминает со страхом и...
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