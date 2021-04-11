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Дипломаты должны всячески способствовать продвижению белорусского экспорта
12.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинск пересмотрит диппредставительство за рубежом. Никаких тайных смыслов или политических игр: мир меняется, и пришло время в очередной раз окинуть взором, кто и как продвигает национальные интересы? Какова эффективность? Когда говорим об оптимизации наших загранучреждений, критерий, по сути, один - экономика! В первую очередь дипломаты должны всячески способствовать продвижению белорусского экспорта.
В целом стратегия оптимизации, предложенная МИД, правительством, КГБ и Администрацией Президента, одобренаНо конкретнее пройдутся еще летом, когда в Минске соберутся все наши послы на учебу. Каждый дипломат сможет рассказать о результатах работы. Что касается перспектив, то прозвучало, что Беларусь может рассмотреть открытие новых загранучреждений в городах Китая, Вьетнама, Индии, в Зимбабве. Что важно - в рамках имеющихся ресурсов, без допфинансирования.
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Минск пересмотрит диппредставительство за рубежом. Никаких тайных смыслов или политических игр: мир меняется, и пришло время в очередной раз окинуть взором, кто и...
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