Вице-премьер рассказал про строительство жилья и кредиты на квартиры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. В первом квартале 2021 года в Беларуси построено 1,070 миллиона квадратных метров жилья, сообщил в эфире "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Вице-премьер отметил прирост в сравнении с первым кварталом прошлого года.

"112% к аналогичному периоду прошлого года, по вводу жилья для нуждающихся – это 270 тыс. кв.м жилья, или 111,2%", – отметил Сивак.

Сократилась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий – за пять лет на 12%.

"Сегодня там в районе 630 тысяч человек", – подчеркнул вице-премьер.

Затронул Анатолий Сивак и тему кредитования жилья. По его словам, оно может быть увеличено по части льготного заимствования.

Что касается коммерческих кредитов, то здесь "ситуация регулируется общими макроэкономическими показателями", уточнил заместитель премьер-министра.

Сколько всего жилья построят?

Напомним, в Беларуси за 2021 год планируется построить 4 миллиона квадратных метров жилья. Это предусмотрено постановлением Совета министров.

Исходя из планов, самое большое задание получила Минская область, ей предстоит построить 1,2 миллиона квадратов, причем 150 тысяч из них – в городе-спутнике Смолевичах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В столице планируется возвести около 600 тысяч квадратных метров жилья.

Причем в планах на год построить по стране 172 тысячи квадрантных метров жилья в домах, в которых электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. 1,335 миллиона квадратных метров будет построено в республике для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них миллион построят с господдержкой.