|
Памятник принцу Филиппу хотят установить в центре Лондона
12.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр - Sputnik. Памятник покойному принцу Филиппу установят на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца в Лондоне,
По информации издания, британские парламентарии уже поддержали соответствующее предложение. Источники газеты сообщают, что премьер-министр страны Борис Джонсон также готов выступить за установку памятника супругу Елизаветы II.
"Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы", – цитирует Telegraph свой источник в Лейбористской партии.
Сообщается, что установку памятника проведут в том числе на добровольные пожертвования.
После известий о смерти принца Филиппа в сети создали петицию, адресованную Борису Джонсону, которая призывала установить герцогу Эдинбургскому памятник. Ее уже подписали более шести тысяч человек.
Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После известий о смерти принца Филиппа в сети создали петицию, адресованную Борису Джонсону, которая призывала почтить память герцога Эдинбургского установкой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)