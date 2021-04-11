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Памятник принцу Филиппу хотят установить в центре Лондона

12.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр - Sputnik. Памятник покойному принцу Филиппу установят на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца в Лондоне, сообщает газета Telegraph.

По информации издания, британские парламентарии уже поддержали соответствующее предложение. Источники газеты сообщают, что премьер-министр страны Борис Джонсон также готов выступить за установку памятника супругу Елизаветы II.

"Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы", – цитирует Telegraph свой источник в Лейбористской партии.

Сообщается, что установку памятника проведут в том числе на добровольные пожертвования.

После известий о смерти принца Филиппа в сети создали петицию, адресованную Борису Джонсону, которая призывала установить герцогу Эдинбургскому памятник. Ее уже подписали более шести тысяч человек.

Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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После известий о смерти принца Филиппа в сети создали петицию, адресованную Борису Джонсону, которая призывала почтить память герцога Эдинбургского установкой...
 
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