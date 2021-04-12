Зарядят дожди и грозы. Какой будет погода в Гомеле в новую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

На этой неделе весна в Гомеле подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза, прогнозируют синоптики.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Понедельник будет относительно теплым — до +15 °C, ясно и без осадков.

Со вторника зарядят дожди, будет до +13 °C.

Лить будет всю среду, четверг, пятницу и субботу, обещают даже грозу.

Температура воздуха все эти дни будет колебаться в районе +13-+15 °C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .