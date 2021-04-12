|
Зарядят дожди и грозы. Какой будет погода в Гомеле в новую рабочую неделю
12.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе весна в Гомеле подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза,
Понедельник будет относительно теплым — до +15 °C, ясно и без осадков.
Со вторника зарядят дожди, будет до +13 °C.
Лить будет всю среду, четверг, пятницу и субботу, обещают даже грозу.
Температура воздуха все эти дни будет колебаться в районе +13-+15 °C.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе весна в Гомеле подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)