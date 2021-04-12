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В прогнозе - и солнце, и гроза, и туман, и ветер. Какой будет погода в Витебске на неделе

12.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе весна подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и туман, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза, прогнозируют синоптики.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Понедельник будет солнечный и теплый — до +17 °C. Без осадков.

Во вторник +12…14 °C. С утра — туман, днем без осадков.

Со среды задождит, вероятна гроза. Ночью — до +10 °C, днем — до +14 °C.

В четверг утром туман, в течение дня возможен дождь, воздух прогреется до +15 °C.

В пятницу ветрено, дождь, возможна гроза. До 15 градусов тепла.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На этой неделе весна подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и туман, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза.
 
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