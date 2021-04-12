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В прогнозе - и солнце, и гроза, и туман, и ветер. Какой будет погода в Витебске на неделе
12.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе весна подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и туман, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза,
Понедельник будет солнечный и теплый — до +17 °C. Без осадков.
Во вторник +12…14 °C. С утра — туман, днем без осадков.
Со среды задождит, вероятна гроза. Ночью — до +10 °C, днем — до +14 °C.
В четверг утром туман, в течение дня возможен дождь, воздух прогреется до +15 °C.
В пятницу ветрено, дождь, возможна гроза. До 15 градусов тепла.
Хорошей недели, друзья!
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На этой неделе весна подтвердит свой капризный характер: будет и солнце, и туман, и ветер, и дождь, и даже, возможно, гроза.
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