ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опять похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

12.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте ожидается похолодание и усиление ветра, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.

Во вторник небо затянет тучами. Столбик термометра опустится до +11°С. К вечеру усилится ветер, порывы будут достигать 14 м/с,

На среду передают дождь и похолодание до +6°С.

В четверг временами пройдет дождь. Воздух прогреется до +11°С.

В пятницу будет облачно и без осадков. Столбик термометра поднимется до +12°С.

Хорошей недели, друзья!

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Вице-премьер Сивак хочет увеличить в 2 раза финансирование строительства метро в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by