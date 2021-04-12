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Опять похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
12.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте ожидается похолодание и усиление ветра, предупреждает
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.
Во вторник небо затянет тучами. Столбик термометра опустится до +11°С. К вечеру усилится ветер, порывы будут достигать 14 м/с,
На среду передают дождь и похолодание до +6°С.
В четверг временами пройдет дождь. Воздух прогреется до +11°С.
В пятницу будет облачно и без осадков. Столбик термометра поднимется до +12°С.
Хорошей недели, друзья!
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