Опять похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте ожидается похолодание и усиление ветра, предупреждает pogoda.by .



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В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С.

Во вторник небо затянет тучами. Столбик термометра опустится до +11°С. К вечеру усилится ветер, порывы будут достигать 14 м/с,

На среду передают дождь и похолодание до +6°С.

В четверг временами пройдет дождь. Воздух прогреется до +11°С.

В пятницу будет облачно и без осадков. Столбик термометра поднимется до +12°С.

Хорошей недели, друзья!