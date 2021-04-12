Кого государство назвало причастными к террористической деятельности после выборов-2020? Инфографика

Источник материала: Tut.by

С конца 2020 года количество людей в Перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, значительно выросло за счет белорусов, хотя некоторым из списка КГБ предъявлены обвинения вовсе не по ст. 289 (Акт терроризма) и не по ст. 290 (Угроза совершением акта терроризма) Уголовного кодекса. TUT.BY показывает в инфографике, кто эти люди, в чем государство видит их вину и как они между собой связаны.

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