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Сильный ветер и дожди. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
12.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доставайте теплые вещи и зонтики: в Гродно на новой рабочей неделе будет прохладно, практически все время — дожди и сильный холодный ветер,
Сегодня, в понедельник, 12 апреля, пасмурно и без осадков, но днем — ветрено. Днем — +15…17 °С.
Во вторник днем ожидается уже всего +6…8°С. Пасмурно, возможен дождь и сильный ветер.
В среду, 14 апреля, сплошная облачность, дождь и ветер. Днем будет +3…5 °С.
В четверг опять дожди и ветер. Днем прогнозируют +6…8°С.
В пятницу, 16 апреля, немного потеплеет, но будет все также дождливо, пасмурно и ветрено. Днем — +9…11 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Возвращайте теплые вещи и доставайте зонтики - в Гродно на новой рабочей неделе будет прохладно, практически все время - дожди и сильный холодный ветер.
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