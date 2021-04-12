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Сильный ветер и дожди. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

12.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доставайте теплые вещи и зонтики: в Гродно на новой рабочей неделе будет прохладно, практически все время — дожди и сильный холодный ветер, предупреждает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 12 апреля, пасмурно и без осадков, но днем — ветрено. Днем — +15…17 °С.

Во вторник днем ожидается уже всего +6…8°С. Пасмурно, возможен дождь и сильный ветер.

В среду, 14 апреля, сплошная облачность, дождь и ветер. Днем будет +3…5 °С.

В четверг опять дожди и ветер. Днем прогнозируют +6…8°С.

В пятницу, 16 апреля, немного потеплеет, но будет все также дождливо, пасмурно и ветрено. Днем — +9…11 °С.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Гродно
 
 
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Возвращайте теплые вещи и доставайте зонтики - в Гродно на новой рабочей неделе будет прохладно, практически все время - дожди и сильный холодный ветер.
 
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