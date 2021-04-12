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Тепло и немного дождей. Погода в Могилеве на неделе
12.04.2021 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода на этой неделе в Могилеве будет переменчивой: по прогнозу — и солнце, и дожди, и небо в облаках. Зато будет так же тепло, как вчера, — до +16 °С, — и не будет ветра. По
Сегодня, 12 апреля, весь день будет солнечно, лишь к ночи возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +16 °С.
Во вторник температура воздуха будет чуть ниже: +7…+14 °С. Рано утром и ближе к ночи возможен небольшой дождь, днем — переменная облачность.
В среду, 14 апреля, весь день ожидаются дожди, днем возможна гроза. Будет по-прежнему тепло: +9…+15 °С.
В четверг будет облачно, дожди возможны лишь рано утром и поздно вечером. На термометре будет +9…+15 °С.
В пятницу, 16 апреля, также будет облачно, весь день местами прогнозируют кратковременные дожди, днем может случиться гроза. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+15 °С.
Хорошей недели, друзья!
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В выходные будет примерно так же.
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