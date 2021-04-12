|
Пропавший под Бобруйском 73-летний мужчина нашелся - он сам вышел к людям
12.04.2021 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Бобруйском нашелся пропавший 10 апреля 73-летний Николай Порхамович. Пенсионер плутал в лесу около суток и в итоге сам вышел к людям,
Сообщение о пропаже пенсионера спасателям
Около 15.00 пенсионер позвонил в МЧС, но не мог точно обозначить свое местоположение. Позже мобильный телефон разрядился. Найти мужчину в тот же день не удалось.
На следующий его снова искали, но пенсионер сам вышел из леса к людям. В медицинской помощи он не нуждался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лесу пенсионер провел около суток.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)