Пропавший под Бобруйском 73-летний мужчина нашелся - он сам вышел к людям

Источник материала: Tut.by

Под Бобруйском нашелся пропавший 10 апреля 73-летний Николай Порхамович. Пенсионер плутал в лесу около суток и в итоге сам вышел к людям, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».



Фото: vk.com/phoenix_mogilev

Сообщение о пропаже пенсионера спасателям поступило 10 апреля в 15.40. Сообщалось, что мужчина потерялся возле деревни Орсичи Бобруйского района, причем ушел он на заболоченный участок.

Около 15.00 пенсионер позвонил в МЧС, но не мог точно обозначить свое местоположение. Позже мобильный телефон разрядился. Найти мужчину в тот же день не удалось.

На следующий его снова искали, но пенсионер сам вышел из леса к людям. В медицинской помощи он не нуждался.