Карпенко прокомментировал новый Кодекс об образовании

Учебное учреждение само будет определять порядок предоставления информации родителям об учебном процессе.

Это нововведение в Кодексе об образовании прокомментировал глава министерства Игорь Карпенко в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ .

Он отметил, что статья о том, что родители имеют право о содержании и работе образовательного процесса, «осталась нетронутой».

«Единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования. Это логично», - заявил Карпенко.

«И это естественно, потому что родители - такие же участники образовательного процесса и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребенок не мотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно: нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация», - пояснил чиновник.

Он сообщил, что сейчас обсуждаются новые правила приема. В частности, возможность совмещения некоторых выпускных экзаменов в школе с централизованным тестированием и использование их результатов при поступлении в высшее учебное заведение.

Результаты обсуждения будут подведены на республиканском педагогическом совете в августе.

«Возможно, если будут приняты какие-то концептуальные вопросы в том виде, в котором мы предлагаем, то, может, и не следующий год, а года через два, не раньше», - отметил Карпенко.

7 апреля Палата представителей приняла в первом чтении изменения в Кодекс об образовании.