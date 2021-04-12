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Школьник из Витебска снял для TikTok видео, как плюет на могилы воинов. Что было дальше?

12.04.2021 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьник из Витебска снял и выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Им заинтересовалась милиция, сообщает ОНТ.


Воинский мемориал на Успенской горке. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Соцсеть удалила видео из-за оскорбительного содержания, автора видео забанили. Однако ролик привлек внимание, и пользователи начали хейтить парня. Он попытался извиниться, но больше всего его, похоже, волновал бан: «Сорян, пацаны, что вышло в TikTok. Меня заблокировали. Что делать?»

Парнем заинтересовалась милиция, его возьмут на контроль, сообщает ОНТ. Его действия квалифицируют как надругательство над памятниками.

Мемориальный комплекс в сквере на Успенской горке — один из самых известных в Витебске и относится к объектам историко-культурного наследия региона. Здесь похоронены советские воины, погибшие в Великую Отечественную войну. Среди них Герои Советского Союза Иван Сиваков, Иван Янушковский и легендарный Минай Шмырев (Батька Минай) — один из организаторов партизанского движения, командир партизанского отряда и 1-й Белорусской партизанской бригады.

На Успенской горке находятся 11 одиночных могил и одна братская. В них похоронены 16 воинов. Первые захоронения в сквере сделали в конце июня 1944 года, когда Витебск освободили от немцев.

 
Теги: Витебск
 
 
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Школьник из Витебска выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную...
 
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