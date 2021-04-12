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Школьник из Витебска снял для TikTok видео, как плюет на могилы воинов. Что было дальше?
12.04.2021 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школьник из Витебска снял и выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Им заинтересовалась милиция,
Соцсеть удалила видео из-за оскорбительного содержания, автора видео забанили. Однако ролик привлек внимание, и пользователи начали хейтить парня. Он попытался извиниться, но больше всего его, похоже, волновал бан: «Сорян, пацаны, что вышло в TikTok. Меня заблокировали. Что делать?»
Парнем заинтересовалась милиция, его возьмут на контроль, сообщает ОНТ. Его действия квалифицируют как надругательство над памятниками.
Мемориальный комплекс в сквере на Успенской горке — один из самых известных в Витебске и относится к объектам историко-культурного наследия региона. Здесь похоронены советские воины, погибшие в Великую Отечественную войну. Среди них Герои Советского Союза Иван Сиваков, Иван Янушковский и легендарный
На Успенской горке
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Школьник из Витебска выложил в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную...
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