«Мифы о БЧБ». Минчанам пришли очень странные платежки за март

Источник материала: Tut.by

Жителям разных районов Минска пришли странные жировки за март. На обороте — «развенчивание мифов» о бело-красно-белом флаге, а также результаты республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление».

О странных платежках уже сообщили жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о БЧБ» увидели как на бумажных жировках, так и на платежках, которые приходят на электронную почту. В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.

На обороте платежек, помимо информации о том, как озеленить двор, есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.

Они озаглавлены: «Внимание! Не дайте себя обмануть! Мифы о бчб-флаге».



Фото: читатель TUT.BY

Мифами называют то, что у бело-красно-белого флага глубокие исторические корни и героическая история.

«До событий 1917 года такой элемент национальной символики отсутствовал. Поэтому запомните: утверждения о якобы древнем происхождении бчб-флага — навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф», — написано в жировке.

«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с бчб-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на бчб-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей».



Фото: читатель TUT.BY

Использование бело-красно-белого флага в качестве государственного охарактеризовано так: «Верховный Совет БССР 12-го созыва в 1991 году под давлением депутатов-националистов из БНФ утвердил бчб как государственный флаг. Но конец этой авантюре положил народ. На референдуме 1995 года более 75% белорусов высказались против бчб и за принятие в качестве государственного нынешнего красно-зеленого флага Республики Беларусь».

TUT.BY обратился за комментариями по поводу публикации этих сведений в ЕРСЦ Минска.