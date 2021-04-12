"Белтелеком" перестал транслировать Euronews, вместо него - новый канал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Оператор телекоммуникационной связи "Белтелеком" с понедельника перестал транслировать в стране телеканал Euronews, сообщили Sputnik в пресс-службе компании.

Там отметили, что с каналом не продлены договорные отношения. "В связи с истечением срока разрешения на распространение телеканала Euronews на территории Республики Беларусь, его вещание в составе пакетов интерактивного телевидения ZALA и SMART ZALA прекращено с 12 апреля", - уточнили в пресс-службе.

Почему "закрыли" Euronews

"Белтелеком не имеет отношения к новому телеканалу, на какой платформе он будет работать, нам неизвестно", - рассказали Sputnik в пресс-службе национального оператора.

Телеканала Euronews на 10.00 утра в сетке вещания ZALA уже не было: канал, по которому он транслировался, перестал быть кликабельным.

Трансляция телеканала прекращена из-за нарушения белорусского законодательства о рекламе, пояснили в Мининформе Беларуси.

В Беларуси каждые три года необходимо получать новое разрешение на трансляцию, отметили в ведомстве. Euronews подал документы, однако не получил разрешение на вещание в стране, так как Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение: реклама на телеканале идет на английском языке, тогда как по закону, в Беларуси реклама должна транслироваться на русском либо белорусском языках

"Представителям канала сказали, что надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - цитирует представителя мининформа РИА Новости.

Как в Беларуси сейчас посмотреть Euronews

Телеканал Euronews на момент публикации был доступен в сетке вещания VOKA TV и провайдера КОСМОС Телеком. Также трансляции доступны в режиме Live на сайте самого Euronews.

Euronews – европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на 13 языках. Журналисты канала освещают мировые события, актуальные с европейской точки зрения. Это общественно-политические события, финансовые новости, спортивная хроника, отчет о деятельности европейских органов власти и прогнозы погоды в Европе и мире.

Новый телеканал в Беларуси

Вместо Euronews появится новый проект Первого канала о Великой Отечественной войне – телеканал ПОБЕДА, сообщает Мининформ Беларуси.

В эфире телеканала ПОБЕДА будут вещать классику советского военного кино, российские фильмы и сериалы, "документалки" о войне, интервью с ветеранами, историками и экспертами, а также показывать находки и открытия поисковых отрядов.

"Телепрограмма ПОБЕДА рассказывает о самом важном событии в истории последнего столетия – Победе в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Новый министр информации

Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил нового министра информации – им стал Владимир Перцов, до этого возглавлявший белорусское представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

После назначения Перцов заявил, что намерен работать над расширением государственного контента в СМИ. Как пояснил Перцов, в белорусском "медиаландшафте" есть достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями республики. По словам министра, соответственно, "повестку дня, настроения людей формируют, в том числе, и иностранные вещатели".

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