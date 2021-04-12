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Творческая семья из Гомеля открыла авторскую гончарную мастерскую

12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эксклюзив из керамики и бронзы. Творческая семья из Гомеля открыла авторскую мастерскую. Эта история - пример ремесленного дела, созданного на основе субсидии государства. За годы творчества работы гомельчан получили признание и в Беларуси, и за рубежом. Отдельные скульптуры заняли место прямо на улицах родного города. Сейчас творческий тандем осваивает новую нишу интерьерных изделий. Первый шаг - создание авторской плитки для зеркал. Каждый элемент уникален. И в каждом рисунке - старинный ткаческий код, который мастера бережно перенесли с аутентичных белорусских рушников. Плитка-рушник уже получила хороший отклик у дизайнеров и получила огромный интерес на выставке в Москве. В планах мастеров совместить в своих работах керамику с деревом и металлом.

К слову, в Гомельской области около 5,5 тыс. ремесленников. Многие зарубежные фестивали в связи с пандемией стали для них недоступны. Спасением стала возможность мастерам свои изделия реализовывать и через социальные сети.

 
Теги: Гомель
 
 
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Эксклюзив из керамики и бронзы. Творческая семья из Гомеля открыла авторскую мастерскую. Эта история - пример ремесленного дела, созданного на основе субсидии...
 
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