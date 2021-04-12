ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жировка в электродомах весить будет меньше, чем в жилье на газу

12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Разница в стоимости отопления в три раза. К таким выводам пришли при строительстве электродомов в Калинковичах. Сейчас к вводу готовится первый такой дом, уже планируется строительство квартала многоэтажек нового формата.

Александр Радько, директор управления капитального строительства Калинковичского района: "Мы просчитывали по проекту: максимальное потребление в трехкомнатной квартире - 1000 киловатт. 37 рублей - это максимальная плата. То есть когда люди будут проживать, оплата за отопление в зимнее время составит 20-25 рублей в месяц. Трехкомнатная квартира на газу - 60 рублей".

За последние 10 лет в городе построено 3 квартала из многоквартирных домов. Стремительно развивается индивидуальное строительство. За этот же период в Калинковичах активно начали возводить более 500 частных домов. В прошлом году выделили еще 114 участков. Сейчас на очереди для получения участков порядка 130 желающих. Это показатель возможностей людей строиться и желания обустраиваться именно на своей земле.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разница в стоимости отопления в три раза. К таким выводам пришли при строительстве электродомов в Калинковичах. Сейчас к вводу готовится первый такой дом, уже...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пропавший под Бобруйском 73-летний мужчина нашелся - он сам вышел к людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by