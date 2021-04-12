Жировка в электродомах весить будет меньше, чем в жилье на газу

Источник материала: БT

Разница в стоимости отопления в три раза. К таким выводам пришли при строительстве электродомов в Калинковичах. Сейчас к вводу готовится первый такой дом, уже планируется строительство квартала многоэтажек нового формата.

Александр Радько, директор управления капитального строительства Калинковичского района: "Мы просчитывали по проекту: максимальное потребление в трехкомнатной квартире - 1000 киловатт. 37 рублей - это максимальная плата. То есть когда люди будут проживать, оплата за отопление в зимнее время составит 20-25 рублей в месяц. Трехкомнатная квартира на газу - 60 рублей".

За последние 10 лет в городе построено 3 квартала из многоквартирных домов. Стремительно развивается индивидуальное строительство. За этот же период в Калинковичах активно начали возводить более 500 частных домов. В прошлом году выделили еще 114 участков. Сейчас на очереди для получения участков порядка 130 желающих. Это показатель возможностей людей строиться и желания обустраиваться именно на своей земле.