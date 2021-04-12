|
В правительстве рассматривается проект реконструкции дороги М1
12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из крупных проектов на ближайшие годы рассматривается в правительстве. Это реконструкция основной транзитной трассы Беларуси - М1. Сейчас обсуждаются масштабы работ и сколько необходимо будет средств. Об этом в «Главном эфире» рассказал вице-премьер Анатолий Сивак. Также среди крупных инвестпроектов - обновление дорожного участка от Орши до Витебска и от Бобруйска через Мозырь до границы с Украиной. Не менее масштабный проект и минского метро. В этом году на строительство третьей ветки запланировано направить 68 млн рублей, 40 млн - от Банка развития.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из крупных проектов на ближайшие годы рассматривается в правительстве. Это реконструкция основной транзитной трассы Беларуси - М1. Сейчас обсуждаются...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)