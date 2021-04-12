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Космонавт Олег Новицкий поздравил белорусов с 60-летием первого полета в космос

12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Олег Новицкий не только командир экипажа корабля "Союз", но и возглавил на МКС 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. Поэтому буквально перед стартом с Байконура уроженцу Беларуси, летчику-испытателю удалось отправить послание всем белорусам с 60-летием первого полета человека в космос.

У 65-й экспедиции на МКС важные задачи. Экипаж встретит многофункциональный модуль "Наука", который должен стать частью космической станции. Ради этого Олег Новицкий впервые выйдет в открытый космос. В планах это сделать за время экспедиции трижды. Мечта, к которой он шел всю свою космическую карьеру.

 
 
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Олег Новицкий не только командир экипажа корабля "Союз", но и возглавил на МКС 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. Поэтому буквально...
 
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