|
Космонавт Олег Новицкий поздравил белорусов с 60-летием первого полета в космос
12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Олег Новицкий не только командир экипажа корабля "Союз", но и возглавил на МКС 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. Поэтому буквально перед стартом с Байконура уроженцу Беларуси, летчику-испытателю удалось отправить послание всем белорусам с 60-летием первого полета человека в космос.
У 65-й экспедиции на МКС важные задачи. Экипаж встретит многофункциональный модуль "Наука", который должен стать частью космической станции. Ради этого Олег Новицкий впервые выйдет в открытый космос. В планах это сделать за время экспедиции трижды. Мечта, к которой он шел всю свою космическую карьеру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Новицкий не только командир экипажа корабля "Союз", но и возглавил на МКС 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. Поэтому буквально...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)