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Паспорт музейного путешественника объединяет семью
12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект-интерактив: "Музейные лабиринты. Время семейных открытий"
Вступить в конкурсный проект "Музейные лабиринты" можно в любой момент. Для этого достаточно прийти в один из шести музеев - участников акции и получить паспорт музейного путешественника.
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Проект-интерактив: "Музейные лабиринты. Время семейных открытий" Объединить семью и популяризировать музейное дело - с такой целью в Минске организован...
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