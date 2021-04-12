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Паспорт музейного путешественника объединяет семью

12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект-интерактив: "Музейные лабиринты. Время семейных открытий" 


Объединить семью и популяризировать музейное дело - с такой целью в Минске организован проект под названием "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов - литературные музеи Янки Купалы и Петруся Бровки, Музей истории Великой Отечественной войны, музеи истории театральной и музыкальной культуры, а также "Белорусскую хатку". Проект стартовал в дни школьных каникул и продлится до 23 мая. Привлекательный момент для участия в проекте - ценовой эквивалент: музеи предлагают единую стоимость билета для всей семьи - 10 рублей. На финише участников ждут призы.


Ольга Пархимович, завотделом Государственного литературного музея Янки Купалы: "Мы объявим победителя проекта, определим его через лототрон. Лучшая команда поедет в путешествие по Беларуси. Наш генеральный партнер - Национальное агентство по туризму Мы пока не можем назвать маршрут, но это будет необычно, на один-два дня путешествие. И поехать смогут все члены семьи: мама, папа, бабушка, дети. Рассчитываем на команду 5-6 человек. Таким образом, есть за что побороться".

Вступить в конкурсный проект "Музейные лабиринты" можно в любой момент. Для этого достаточно прийти в один из шести музеев - участников акции и получить паспорт музейного путешественника.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект-интерактив: "Музейные лабиринты. Время семейных открытий"  Объединить семью и популяризировать музейное дело - с такой целью в Минске организован...
 
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