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В "Понятной политике" о том, как корпорации подыгрывают политикам в нечестной борьбе
12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Глобальная цензура в Глобальной сети. Как управляют умами и блокируют за взгляды в политике? Что такое виртуальный суд и цифровой импичмент? И почему у корпораций невозможно выиграть в суде? Удаление контента, узурпация свободы и произвол американских цифровых платформ. Тот самый цифровой ГУЛАГ, о котором говорят эксперты и медиа, по факту уже настал.
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Глобальная цензура в Глобальной сети. Как управляют умами и блокируют за взгляды в политике? Что такое виртуальный суд и цифровой импичмент? И почему у корпораций...
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