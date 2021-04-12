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В "Понятной политике" о том, как корпорации подыгрывают политикам в нечестной борьбе

12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Глобальная цензура в Глобальной сети. Как управляют умами и блокируют за взгляды в политике? Что такое виртуальный суд и цифровой импичмент? И почему у корпораций невозможно выиграть в суде? Удаление контента, узурпация свободы и произвол американских цифровых платформ. Тот самый цифровой ГУЛАГ, о котором говорят эксперты и медиа, по факту уже настал.


В "Понятной политике" разберем самые вопиющие случаи, когда корпорации подыгрывают политикам в нечестной борьбе. Как в США на крупнейших платформах преследуют по политическим мотивам? Как манипулируют сознанием пользователей и зачищают неугодное цифровое пространство? И почему пользователь беззащитен перед такой "демократией"? Цифровая диктатура и двойные стандарты на конкретных фактах. О свободе в Интернете, которой нет. Смотрите сегодня в "Понятной политике" на "Беларусь 1".

 
 
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Глобальная цензура в Глобальной сети. Как управляют умами и блокируют за взгляды в политике? Что такое виртуальный суд и цифровой импичмент? И почему у корпораций...
 
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