Международный день космонавтики

Источник материала: БT

Поворотное событие в мировой истории и новая эра в развитии человечества. 60 лет назад в этот день, 12 апреля, с космодрома Байконур корабль "Восток -1" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту совершил первый выход в космическое пространство. Накануне праздничной даты в павильоне "Космос" Музея авиационной техники появились новые памятные предметы: книги, вымпелы и макет ракеты, которая доставляла на орбиту грузы во время строительства Международной космической станции.



МКС в минувшую пятницу, кстати, встретила корабль "Гагарин": экипаж Роскосмоса улетел с научной миссией, которая продлится 191 сутки. Командир экипажа - белорусский космонавт Олег Новицкий.



Николай Мочанский, начальник минского аэроклуба ДОСААФ: "Это очередное наше достижение. Та информация, которая будет исследована Олегом Новицким в открытом космосе в полете, который будет длиться около полугода ( это и научные, и медицинские эксперименты, биологические), все пойдет в общую копилку науки".



В целом о заслугах наших в космосе есть что сказать. На орбите сегодня 2 белорусских спутника, а 8 космических аппаратов летают с оптикой нашего производства. Беларусь уже 9 лет носит звание космической державы.