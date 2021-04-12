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Международный день космонавтики
12.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поворотное событие в мировой истории и новая эра в развитии человечества. 60 лет назад в этот день, 12 апреля, с космодрома Байконур корабль "Восток -1" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту совершил первый выход в космическое пространство. Накануне праздничной даты в павильоне "Космос" Музея авиационной техники появились новые памятные предметы: книги, вымпелы и макет ракеты, которая доставляла на орбиту грузы во время строительства Международной космической станции.
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Поворотное событие в мировой истории и новая эра в развитии человечества. 60 лет назад в этот день, 12 апреля, с космодрома Байконур корабль "Восток -1" с советским...
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