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Мининформ остановил вещание Euronews
12.04.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Телеканал Euronews в Беларуси отключили, вместо него начнет вещание «Победа».
Об этом
«12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек», - говорится в сообщении.
Тут же ведомство информирует о подключении телепрограммы о Великой Отечественной войне «российского производства». Это масштабный проект «Цифрового Телесемейства» Первого канала, созданный к 75-летию Победы.
Телепрограмма будет транслировать классику советского военного кино о военном времени, российские фильмы и сериалы, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.
Министерство надеется, что «новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны».
Euronews – круглосуточный европейский информационный канал. Транслирует видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках.
Фото lyoncapitale.fr
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Телеканал Euronews в Беларуси отключили, вместо него начнет вещание «Победа».
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