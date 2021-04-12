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Мининформ остановил вещание Euronews

12.04.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Телеканал Euronews в Беларуси отключили, вместо него начнет вещание «Победа».

Об этом сообщается на сайте Министерства информации 12 апреля.

«12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек», - говорится в сообщении.

Тут же ведомство информирует о подключении телепрограммы о Великой Отечественной войне «российского производства». Это масштабный проект «Цифрового Телесемейства» Первого канала, созданный к 75-летию Победы.

Телепрограмма будет транслировать классику советского военного кино о военном времени, российские фильмы и сериалы, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.

Министерство надеется, что «новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны».

Euronews – круглосуточный европейский информационный канал. Транслирует видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках.

Фото lyoncapitale.fr

 
 
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Телеканал Euronews в Беларуси отключили, вместо него начнет вещание «Победа».
 
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