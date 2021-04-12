|
На основателей фонда солидарности BYSOL завели уголовное дело
12.04.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижак и Алексея Леончика. Их обвиняют в финансировании деятельности экстремистского формирования и подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении журналиста Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной по ч. 1 и ч.2 ст. 342 УК Беларуси (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок). УК Беларуси. Им
— В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств, для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. В дальнейшем указанные денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба, — сообщили в СК.
Отмечается, что подобная деятельность «осуществлялась на системной основе».
По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, «деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах».
— При этом, Андрей Стрижак входит в состав так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь не конституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой, — добавили в ведомстве.
В СК считают, что BYSOL также финансировал «экстремистское формирование, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов».
Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:
В отношении Стрижака и Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижак и Алексея Леончика. Их обвиняют в финансировании деятельности экстремистского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)