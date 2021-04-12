|
«Пришел к парадному входу». В гости к гродненским пограничникам забежал бельчонок
12.04.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Добрые новости пришли на днях с пограничной заставы «Тушемля» Гродненской погранруппы. В гости к пограничникам зашел бельчонок,
Бельчонок пришел прямо к парадному входу пограничной заставы.
— Как и следовало ожидать, лесной житель сразу же пошел на руки к начальнику службы собак — к человеку, который больше, чем кто-либо в «Тушемле», проводит время с животными, — рассказывает официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Оказалось, что у зверя замерзла и почти не двигается лапка. Пограничники накормили гостя морковкой, дали хлеба и воды. Примерно через полчаса состояние бельчонка улучшилось. Он пришел в себя и даже стал прыгать по канцелярии начальника службы собак.
— Как известно, пограничная служба — дело серьезное и ответственное. Нарушать дисциплину на заставе никому не позволено. Поэтому было принято решение отправить поправившегося бельчонка обратно в лес, — рассказал Антон Бычковский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добрые новости пришли на днях с пограничной заставы «Тушемля» Гродненской погранруппы. В гости к пограничникам зашел бельчонок, сообщает твиттер...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)