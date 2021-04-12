В воскресенье было до +21ºC. Какой будет погода на этой неделе?

Источник материала: Tut.by

В прошедшее воскресенье максимальная температура по стране была +17… 21ºC. В понедельник сохранится теплая погода, в основном обойдется без осадков, только по востоку страны во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Какой будет погода на неделе, TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Во вторник, 13 апреля, ожидается переменная облачность. По восточным, а утром и днем и по западным районам республики местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный ночью умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…9ºC, в отдельных районах 0,+2ºC; максимальная днем +13…19ºC, по западу Брестской и Гродненской областям в зоне влияния холодного фронтального раздела и его плотных облаков ожидается всего +6…12ºC.

В среду, 14 апреля, на большей части территории страны похолодает. Увеличится и уплотнится облачность. Во многих регионах пройдут дожди, в крайних западных районах с мокрым снегом. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью от +1ºC по западу до +10ºC по востоку страны; днем + 4…11ºC, преимущественно по юго-восточной половине страны +12…17ºC.

В четверг, 15 апреля, сохранится преобладание облачной и дождливой погоды. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +2…9ºC, днем +6…13ºC, по юго-востоку +14…16ºC.

В пятницу, 16 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…9°С, максимальная днем +11…17°С, по юго-западу +7…10°С.

По предварительному прогнозу, в выходные во многих районах нашей страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы не исключены грозы.