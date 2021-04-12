ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Люди думают, что в хосписе только умирают». История Веры, которая работает абилитологом

12.04.2021 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вера уже больше трех лет работает в детском хосписе абилитологом (проще говоря — физиотерапевтом). Если больного ребенка нужно научить правильно держать голову, переворачиваться, ходить, то это к Вере. Звучит просто, но для некоторых детей это крайне сложная задача. Сейчас, возможно, кто-то из вас подумал что-то вроде «а зачем учить кого-то, кто умирает — ведь в хоспис приходят за этим». Вера бы сказала, что вы сейчас придумали себе какую-то глупость. В детский хоспис приходят, чтобы жить и чтобы эта жизнь была как можно лучше. Это история о женщине, которая действительно любит помогать другим. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.

Вы можете помочь Белорусскому детскому хоспису и сделать жизнь подопечных легче: оформить разовое пожертвование или подписаться на ежемесячную поддержку можно тут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
Новости дня
Новости общества
 
В воскресенье было до +21ºC. Какой будет погода на этой неделе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by