«Люди думают, что в хосписе только умирают». История Веры, которая работает абилитологом

Источник материала: Tut.by

Вера уже больше трех лет работает в детском хосписе абилитологом (проще говоря — физиотерапевтом). Если больного ребенка нужно научить правильно держать голову, переворачиваться, ходить, то это к Вере. Звучит просто, но для некоторых детей это крайне сложная задача. Сейчас, возможно, кто-то из вас подумал что-то вроде «а зачем учить кого-то, кто умирает — ведь в хоспис приходят за этим». Вера бы сказала, что вы сейчас придумали себе какую-то глупость. В детский хоспис приходят, чтобы жить и чтобы эта жизнь была как можно лучше. Это история о женщине, которая действительно любит помогать другим. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» , где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.

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