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В Беларуси прошли митинги-реквиемы в память об узниках фашистских концлагерей

12.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Могилеве к мемориалу "Лагерь смерти" шли официальные делегации и простые горожане почтить память тех, кто навсегда остался здесь в годы войны. Летом 1941-го после 23-дневного сопротивления красноармейцев и горожан под Буйничами фашистские оккупанты организовали в этом месте лагерь смерти. Пленных - рядовых и из младшего командирского состава, захваченных на востоке от Днепра, - сгоняли на четвертый сборно-пересылочный пункт. После это Шталаг № 341. Отсюда их отправляли на каторжные работы в Германию. По официальным данным, в лагере смерти погибло свыше 40 тысяч человек.

"Война - это очень страшное событие. На ней гибнут люди, страдают мирные жители. И очень важно, чтобы это никогда не повторилось. Наша задача - сплотиться и никогда не допустить таких бед. Это забывать нельзя, и мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения войны на нашей земле".

Минутой молчания участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной солдат и мирных жителей и возложили цветы к Вечному огню.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве к мемориалу "Лагерь смерти" шли официальные делегации и простые горожане почтить память тех, кто навсегда остался здесь в годы войны. Летом 1941-го после...
 
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