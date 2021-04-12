Редактора Newgrodno.by оштрафовали за ссылку на телеграм-канал, который нельзя называть

Источник материала: Tut.by

Редактора Newgrodno.by Игоря Бубликова оштрафовали на 25 базовых величин (725 рублей) за распространение экстремистских материалов: на сайте сотрудники милиции нашли ссылку за 17 августа на канал, ранее признанный экстремистским, — и составили административный протокол, который рассматривался сегодня, 12 апреля, в суде Ленинского района Гродно, сообщает Hrodna.life.



Фото: Hrodna.life

Игорь Бубликов признал вину частично. В суде он сказал, что разместил ссылку на Telegram-канал, признанный экстремистским, когда он еще таковым не был.

По его словам, он удалил все ссылки, которые нашел, но новость от 17 августа пропустил. Редактор использовал ссылку именно на тот канал, потому что на других ресурсах нужного видео не было. Игорь отметил, что новость была актуальна несколько дней, а ее последние прочтения были 21 августа — и до января, когда в милиции начали проверку, ее никто не читал.

Как было заявлено в суде, на YouTube-канале государственного информагентства БЕЛТА также сохранилось видео с логотипом экстремистского канала. По мнению Бубликова, это доказывает то, что технически отследить каждое упоминание канала, признанного экстремистским, невозможно.

В процессе участвовал представить Ленинского РОВД Андрей Пигульский. Он рассказал, что 21 января в ходе мониторинга различных сайтов в милиции обнаружили на Newgrodno.by ссылку на видеофайл, которая переходила на канал, признанный экстремистским. В милиции зарегистрировали материал проверки, у Бубликова дома провели осмотр, изъяли системный блок. В ходе опроса Игорь вину не отрицал, рассказал представитель ОВД.

В итоге гродненца оштрафовали на 725 рублей. Системный блок компьютера конфисковали.

Кстати, за то же ранее судили главного редактора гродненского портала Hrodna.life Алексея Шоту. Он будет обжаловать решение суда.

Проверку также проводят в отношении «Газеты Слонімскай» .