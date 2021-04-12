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Власти придумали названия улицам в витебских Черемушках и приглашают это обсудить
12.04.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Горисполком
В Черемушках хотят назвать три улицы. Названия им власти придумали такие: Богомазова, Михельсона и Газеты «Витьбичи».
Григорий Богомазов — военный летчик, Герой Советского Союза, командир 339-го военно-транспортного авиационного ордена Суворова 3-й степени полка, дислоцировавшегося в Витебске, почетный гражданин города.
Валентин Михельсон — первый секретарь Витебского городского комитета КПБ (1971−1986), также имеет звание почетного гражданина города Витебска.
Газета «Витьбичи» выходит с марта 1991 года, ее учредитель — горисполком и горсовет депутатов.
Свое мнение о предложенных названиях будущих улиц вы можете высказать с 19 апреля по 13 мая по адресу: 210015, Витебск, ул. Шубина, 5, отдел архитектуры и градостроительства горисполкома, а также на электронную почту: vitebskarh@tut.by.
Микрорайон Черемушки расположится напротив Билево. Здесь
Часть частных усадеб в Черемушках уже
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Горисполком проводит общественное обсуждение того, как назвать улицы в новом микрорайоне Витебска - Черемушках, который строят по соседству с Билево.
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