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Власти придумали названия улицам в витебских Черемушках и приглашают это обсудить

12.04.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Горисполком проводит общественное обсуждение того, как назвать улицы в новом микрорайоне Витебска — Черемушках, который строят по соседству с Билево.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В Черемушках хотят назвать три улицы. Названия им власти придумали такие: Богомазова, Михельсона и Газеты «Витьбичи».

Григорий Богомазов — военный летчик, Герой Советского Союза, командир 339-го военно-транспортного авиационного ордена Суворова 3-й степени полка, дислоцировавшегося в Витебске, почетный гражданин города.

Валентин Михельсон — первый секретарь Витебского городского комитета КПБ (1971−1986), также имеет звание почетного гражданина города Витебска.

Газета «Витьбичи» выходит с марта 1991 года, ее учредитель — горисполком и горсовет депутатов.


План микрорайона Черемушки с будущими предполагаемыми улицами: Михельсона (красный цвет), Богомазова (синий цвет), Газеты «Витьбичи» (зеленый цвет). Источник: vitebsk.gov.by

Свое мнение о предложенных названиях будущих улиц вы можете высказать с 19 апреля по 13 мая по адресу: 210015, Витебск, ул. Шубина, 5, отдел архитектуры и градостроительства горисполкома, а также на электронную почту: vitebskarh@tut.by.

Микрорайон Черемушки расположится напротив Билево. Здесь планируют возвести около 25 домов, два детских сада и школу.

Часть частных усадеб в Черемушках уже снесли, хозяевам предоставили компенсацию. На их месте появятся новостройки.

 
Теги: Витебск
 
 
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Горисполком проводит общественное обсуждение того, как назвать улицы в новом микрорайоне Витебска - Черемушках, который строят по соседству с Билево.
 
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