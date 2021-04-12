В Пинске и Бресте по улицам ползали змеи. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Теплые выходные заставили пинских и брестских ужей выползти из своих нор, сообщили TUT.BY читатели.



Фото читателя TUT.BY

В Пинске пресмыкающиеся ползали 11 апреля по клумбам и брусчатке городской набережной. Напомним, два года назад в пинском парке заметили целый клубок змей, которые грелись на солнце .





В тот же день одинокого ужа заметили в Бресте. Змея ползла от набережной к городскому саду, писала в своем телеграм-канале «Брестская газета» .

Но не удивляйтесь: ужи в Беларуси не редкость. Для нашей страны они являются самым массовым видом змей. Они неагрессивны и стараются избегать встречи с человеком.