Под Витебском подростки стреляли из арбалета в лебедя. Птица погибла, местные плакали

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел около полудня 11 апреля в агрогородке Ольгово под Витебском. На берегу местного озера два подростка охотились из арбалета на лебедя. Стрела попала птице в шею. Раненая, она плавала по озеру до приезда спасателей. Работники МЧС достали лебедя на берег, но по дороге в зоопарк, где уже готовились к операции, он умер.



Лебедь был ранен в шею. Фото предоставлено читателем TUT.BY

Эту историю TUT.BY рассказал читатель Олег Корнев:

— На нашем озере, которое кто называет Бутруки, кто — Ольговское, жила пара лебедей. Местные жители ходят на них любоваться и кормить, а детвора прозвала их Борька и Лилька. А вчера у нас произошел вопиющий случай: два подростка охотились на птиц из арбалета. Один лебедь, видимо, улетел, а второго ранили в шею. И так он, бедный, с этой стрелой и плавал по воде.

Мужчине удалось поймать одного из подростков.

— Я долго гонялся за ним по всему поселку, но все же поймал — с поличным, с этим арбалетом. У него еще был рюкзак, в котором находились приспособления для охоты. Подростку еще нет 14 лет, он живет в Витебске — в Билево. Получается, специально ехал ради своей «дикой забавы» к нам в поселок.

Сельчане вызвали милицию и МЧС.

— Подростка, которого я поймал, задержали. Его товарищем, которому удалось сбежать, милиция сказала, что тоже займется. А спасатели достали из зарослей на озере раненого лебедя и повезли в зоопарк. Там, насколько я знаю, уже готовились ему помочь, хотели делать операцию, но по дороге птица умерла.

Олег говорит, что жители Ольгово очень жалеют погибшую птицу.

— Женщины и дети плакали. Как поднялась рука у этих подростков стрелять в такую красивую птицу? Из каких соображений исходили родители, которые купили ребенку дорогое орудие охоты? Сегодня они потренировались на птице. А что сделают завтра? — возмущается мужчина.