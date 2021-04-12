Телезавод «Витязь» открыл пункт приема старой бытовой техники. Но есть и другой вариант

Источник материала: Tut.by

Телезавод «Витязь» открыл в Витебске пункт приема старых телевизоров и СВЧ-печей. Отслужившую бытовую технику здесь бесплатно принимают для утилизации, сообщает сайт предприятия.





«Если вы хотите избавиться от старого телевизора или СВЧ-печи, но не знаете, как правильно их утилизировать, — привезите технику в техно-торговый центр „Витязь“ в Витебске. Ее заберут бесплатно и направят для дальнейшей переработки», — поясняют на предприятии.

Адрес пункта приема: улица Петруся Бровки, 13а, техно-торговый центр «Витязь». Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00. Контактный телефон: 8 0212 26-39-42.

В Витебске есть также организация, специалисты которой приезжают за старой бытовой техникой (телевизорами, холодильниками, плитами, стиральными машинами, магнитофонами, компьютерами, микроволновками, пылесосами, утюгами и т.д.) прямо к вам домой. Вам еще и заплатят: 1 кг вещи, которую вы сдаете, стоит 20 копеек. К примеру, газовую плиту у вас заберут за 7 рублей. Контактный телефон: +375 33 366−63−52.