«Значит, что мы работаем так, как надо». Кто такие основатели BYSOL, на которых завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика. Их обвиняют в финансировании деятельности экстремистского формирования и подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Чем известны Андрей Стрижак и Алексей Леончик?

Андрей Стрижак — известный белорусский правозащитник и волонтер. Когда в Беларуси началась пандемия COVID-19, он стал координатором кампании #BYCOVID19. Кроме него туда входили фитнес-тренер и блогер Андрей Ткачев, благотворительная медиаплатформа «Имена», инициатива «Минский хакерспейс» и ОДО «Глобал Тревел».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В том числе именно благодаря #BYCOVID19 у медиков появились нужные для работы средства индивидуальной защиты, которые поначалу вообще было сложно достать. С помощью кампании в больницы привозили респираторы, защитные комбинезоны, пульсоксиметры, кислородные концентраторы. Ранее в интервью TUT.BY Андрей Стрижак рассказывал, как волонтеры умудрялись «достать из-под земли» все это и привезти в больницу, которой нужна помощь: в Минске, Глубоком, Докшицах, Гомеле и других городах. Особенно в средствах защиты нуждались регионы.

Кампания стартовала 26 марта 2020 года. По данным на начало июля 2020 года, помощь получили 483 медучреждения. Было собрано более 360 тысяч долларов, на которые купили 450 000 СИЗ и 1500 единиц аппаратуры.

#BYCOVID19 была очень масштабной кампанией помощи медикам. Больницы письменно выражали благодарность Андрею Стрижаку.

Стрижак краудфандинговыми кампаниями занимается с 2015 года: он оказывал помощь для гражданского населения на Донбассе, помогал медикам в зоне конфликта.

Кампания BY_help, где Стрижак был одним из организаторов, существует с 2017 года. Она возникла во время протестов в связи с декретом о тунеядстве. С помощью этой кампании собирали средства попавшим под уголовное преследование и на оплату штрафов после массовых акций. Так же инициатива работает и последние больше чем полгода.

— То, что BY_help работал с 2017 года, никогда никого никак не смущало. Не видели в этом никаких противоправных действий. Что касается BYSOL, то наша команда как помогала, так и будет помогать. Мы будем работать, как и работали, и обвинение никак не повлияет на качество нашей работы, — сказал Стрижак.

По поводу того, что Андрей Стрижак объявлен в межгосударственный розыск, он напомнил о заявлении главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса об экстрадиции Светланы Тихановской. Тогда он сказал, что скорее ад замерзнет, чем литовцы начнут рассматривать подобные требования об экстрадиции с белорусской стороны.

— Я достаточно долго работаю в сфере гражданских отношений и помогаю людям в разных инициативах и считаю, что наконец-то белорусская власть таким образом признала качество этой работы. Это значит, что мы работаем так, как надо, — сказал Андрей Стрижак.

Фонд солидарности BYSOL был создан в августе 2020 года. Общая сумма собранных за прошлый год пожертвований составила почти 3,5 миллиона евро, из них выплачено было чуть больше 3 миллионов.

Больше всего фонд BYSOL выплатил тем, кто остался без работы из-за своей политической позиции — 1 миллион 869,1 тысячи евро. Эти выплаты получили 1222 человека. Еще 601,1 тысячи евро было направлено на поддержку заводов, из них 529,2 тысячи получили стачкомы, 53,5 тысячи — уволенные, 6,5 тысячи пошло на оплату штрафов.

Еще 306,8 тысячи евро из собранных средств фонд BYSOL потратил на поддержку других фондов и инициатив: Фонд спортивной солидарности, Фонд культурной солидарности, Фонд медицинской солидарности, BYPOL, дворовые инициативы и так далее.157,7 тысячи евро было выплачено релокантам, деньги получил 221 человек. Наконец, 147,8 тысячи ушло на нужды самого фонда BYSOL.

Андрей Стрижак долгое время жил в Гомеле. Сейчас живет в Литве.

Основатель фонда помощи BY_help Алексей Леончик является международным медиаконсультантом. Как пишет Deutsche Welle , он был аспирантом Лондонского городского университета (City University, London), занимался изучением развития новых медиа в Восточной Европе.

СК квалифицировал действия Алексея, как и действия Андрея Стрижака, по ч. 2 ст. 342 (Иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, наказывается арестом или лишением свободы на срок до двух лет), ст. 361−2 (Финансирование деятельности экстремистского формирования, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до шести лет) УК.



Фото: страница в Facebook Алексея Леончика

Алексей тоже объявлен в международный розыск.

Ранее Алексей уже комментировал ситуацию с блокированием счетов, на которые пострадавшие белорусы получали денежную помощь от BY_help. В Следственном комитете поясняли, что речь идет об аресте средств, которые «поступали в страну для финансирования протестных акций».

Алексей Леончик тогда заявил , что тем, кому блокировали счета, намерены оказать помощь.