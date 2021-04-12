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10 тыс. призывников планируется отправить на службу в армию
12.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Около 10 тысяч новобранцев планируется отправить на службу в весенний призыв. В эти дни в военных комиссариатах завершается медобследование молодого пополнения, проходят заседания комиссий и определяется место службы будущих солдат. Особенностью очередного призыва станет возможность службы в резерве студентов белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, которые изъявят такое желание. Отправка в войска нового пополнения начнется 14 мая. Военную присягу новобранцы Вооруженных Сил примут 12 июня.
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Около 10 тысяч новобранцев планируется отправить на службу в весенний призыв. В эти дни в военных комиссариатах завершается медобследование молодого пополнения,...
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