10 тыс. призывников планируется отправить на службу в армию

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Около 10 тысяч новобранцев планируется отправить на службу в весенний призыв. В эти дни в военных комиссариатах завершается медобследование молодого пополнения, проходят заседания комиссий и определяется место службы будущих солдат. Особенностью очередного призыва станет возможность службы в резерве студентов белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, которые изъявят такое желание. Отправка в войска нового пополнения начнется 14 мая. Военную присягу новобранцы Вооруженных Сил примут 12 июня.