Суд по делу о наезде на правоохранителей

Источник материала: БT

Сегодня начнутся слушания по делу водителя БМВ, который во время массовых беспорядков в Минске сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Одна из статей звучит так: "Покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет. Как известно из материалов дела, двое солдат в момент ДТП зацепились за капот, проехали так около десятка метров и лишь благодаря случайности не погибли. Машина скрылась, но позже была обнаружена случайными людьми недалеко от места происшествия в водоеме парка Тивали. А спустя какое-то время владелец БМВ позвонил на горячую линию 102 и заявил об угоне автомобиля.

Позже задержанный владелец БМВ пролил свет на эту историю. Как выяснилось, поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов, около часа ночи минчанин приехал на улицу Притыцкого для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего БМВ, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Когда к нему подошли милиционеры, водитель отказался открыть двери и ударил по газам. Именно в этот момент и произошел инцидент. Помимо покушения на правоохранителей, мужчине также вменяется участие в массовых беспорядках и заведомо ложный донос о совершении преступления.



