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Новый памятный знак узникам концлагерей стал частью мемориала "Пятый полк" в Витебске. Создан он по проекту известного скульптора Сергея Сотникова. Композиция в виде карты Витебской области, на которой отмечены места, где фашисты создали лагеря смерти, гетто и тюрьмы для военнопленных и мирного населения. За колючей проволокой автор изобразил узников концлагеря, которых фашисты удерживали в нечеловеческих условиях.

Сергей Сотников, скульптор, доцент кафедры Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова: "Когда я работал над лицами, над образами этих людей, я очень много информации собирал. Фотографии собирал и детей, и военнопленных".

Зинаида Кохтова, бывший малолетний узник лагеря "Пятый полк": "Берегите мир! И берегите тех, кто еще не ушел, чтобы хоть что-то могли вам сказать. Мама говорила, что страшнее не было ничего. Они были оторваны от детей и не знали, будут ли они жить завтра".

Лагерь для массового уничтожения советских военнопленных был создан на окраине Витебска в 1941 году. Позже сюда начали свозить и мирных жителей. Над людьми издевались и морили голодом. За время оккупации в лагере погибли более 80 тысяч человек.