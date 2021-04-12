В Музее космонавтики в Томашовке сегодня откроют бюст Юрия Гагарина

Источник материала: БT

Сегодня Международный день космонавтики. В этот день 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. В разных точках планеты проходят праздничные мероприятия. Так, в Новгороде 500 дронов изобразили в ночном небе отправку ракеты в космос. Поздравления летят и с околоземной орбиты. Видеопоздравление землянам отправил экипаж МКС. А в Беларуси в Музее космонавтики в Томашовке Брестского района сегодня откроют бюст Юрия Гагарина.