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В Музее космонавтики в Томашовке сегодня откроют бюст Юрия Гагарина
12.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Международный день космонавтики. В этот день 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. В разных точках планеты проходят праздничные мероприятия. Так, в Новгороде 500 дронов изобразили в ночном небе отправку ракеты в космос. Поздравления летят и с околоземной орбиты. Видеопоздравление землянам отправил экипаж МКС. А в Беларуси в Музее космонавтики в Томашовке Брестского района сегодня откроют бюст Юрия Гагарина.
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Сегодня Международный день космонавтики. В этот день 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. В разных точках планеты...
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