СК возбудил уголовные дела в отношении сооснователей BY_help и BYSOL

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Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Алексея Леончика и Андрея Стрижака - сооснователей BY_help и BYSOL. Они признаны обвиняемыми по факту массовых беспорядков, произошедших на территории белорусской столицы в минувшем году. Сообщается, что во взаимодействии с ГУБОПиК выявлены факты организации и передачи Леончиком и Стрижаком денег для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной.



Таким образом, средства обвиняемые использовали для оплаты штрафов за совершенные участниками протестов правонарушения, а также для возмещения причиненного ущерба. Кроме того, в ходе следствия получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного экстремистским формирования, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов.