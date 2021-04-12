Жительница Столинского района подозревается в махинациях с рассрочкой на 500 тысяч

Источник материала: Tut.by

47-летняя жительница Столинского района подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи ищут потерпевших.



Если вы пострадали от действий женщины на фото, сообщите об этом по телефону +375 (33) 311−66−11. Фото: Следственный комитет

С января 2019 года по декабрь 2020 года подозреваемая просила знакомых купить для нее дорогостоящую технику — мобильные телефоны, смарт-часы, игровые приставки, телевизоры, стиральную машину — с рассрочкой платежа либо в кредит. Она обещала самостоятельно платить по долгам, но на деле продавала товар, а деньги тратила на себя, сообщает СК.

Уже установлено более 100 эпизодов на сумму более 500 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ранее она дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.