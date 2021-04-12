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В Минском зоопарке поселился экзотический грызун - капибара

12.04.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый крупный грызун поселился в Минском зоопарке. Живет в вольере с бассейном в павильоне экзотариума, сообщает сайт учреждения.


Экзотическое животное приехало в зоопарк из Красноярска еще зимой. В зоопарке отмечают, что грызун долго привыкал к своему новому месту обитания и даже сейчас при малейшем шорохе вздрагивает и немного пугается. Питается зерном, различной зеленью, а также овощами и фруктами. Любит пекинскую капусту и салат Айсберг.

Этих грызунов также называют водосвинками — за неразрывную связь с водой. Капибара очень любит воду и готова сидеть в ней сутками. В Минске зверь живет в вольере с бассейном в павильоне экзотариума, ему дали имя Капибарин.


Длина тела этих животных — 1−1,35 метра, высота в холке 40−60 сантиметров, вес — 34−65 килограммов. Шерсть у капибары достаточно длинная и жесткая. На передних лапах четыре пальца, на задних — три, пальцы соединены плавательной перепонкой и оканчиваются короткими, но мощными когтями.

Вместе с капибарой в Минском зоопарке живут красноухие черепахи и попугаи Ара.

 
Теги: Минск
 
 
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Самый крупный грызун поселился в Минском зоопарке. Живет в вольере с бассейном в павильоне экзотариума, сообщает сайт учреждения.
 
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